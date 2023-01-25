Новостей.COM ⇒
2023-01-25
На українських АЕС немає військової техніки – Гроссі
МАГАТЕ готує звіт за підсумками інспекцій.
© Rafael Mariano Grossi / Twitter
Інспектори МАГАТЕ не виявили військової техніки на українських АЕС у ході інспекції. Про це заявив у вівторок гендиректор агенції Рафаель Гроссі.
"Результат цих перевірок був негативним", - сказав Гроссі, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.
Гроссі повідомив, що МАГАТЕ має намір підготувати звіт за підсумками інспектування.
Оксана Лебедина, ZN.ua