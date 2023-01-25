На українських АЕС немає військової техніки – Гроссі

МАГАТЕ готує звіт за підсумками інспекцій.

На українських АЕС немає військової техніки – Гроссі
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Інспектори МАГАТЕ не виявили військової техніки на українських АЕС у ході інспекції. Про це заявив у вівторок гендиректор агенції Рафаель Гроссі.

"Результат цих перевірок був негативним", - сказав Гроссі, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

Гроссі повідомив, що МАГАТЕ має намір підготувати звіт за підсумками інспектування.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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