Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки

Вони наголошують, що це потрібно, аби зупинити агресію Росії, інформує ZN.ua.

Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
© Gabrielius Landsbergis/Twitter

Міністри закордонних справ балтійських країн наголосили, що в питанні відновлення миру в Європі Німеччина несе особливу відповідальність, позаяк є однією з провідних держав ЄС. Глава МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс у своєму мікроблозі у Twitter від імені усіх трьох країн закликав ФРН погодитися на відправку Україні танків.

"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава", - сказано в повідомленні.

We, ?? ?? ?? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.

— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) January 21, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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