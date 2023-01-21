Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки

Міністри закордонних справ балтійських країн наголосили, що в питанні відновлення миру в Європі Німеччина несе особливу відповідальність, позаяк є однією з провідних держав ЄС. Глава МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс у своєму мікроблозі у Twitter від імені усіх трьох країн закликав ФРН погодитися на відправку Україні танків.

"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава", - сказано в повідомленні.