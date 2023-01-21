Посол Карпентер сподівається, що США підтримають ідею відправки Україні F-16

Учора ЗМІ з посиланням на главу МЗС Нідерландів писали про те, що якщо Київ відправить запит на постачання винищувачі F-16, то Амстердам готовий його розглянути. Тепер посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер виступив з заявою, в якій розповів про очікування, що Вашингтон підтримає цю ідею. Про це пише Delfi .

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України…, - відповів дипломат на питання про те, чи згодиться Вашингтон підтримати такий крок Нідерландів. - І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок".

Згодом він додав, що йдеться про винищувачі.