Ватутіне планують перейменувати на Залужне на Харківщині: "врахували думку місцевих та..."

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Харківська облрада отримала від Нововодолазької селищної ради лист та пакет документів про ухвалення рішення про перейменування села Ватутіне.

На сесії Харківської обласної ради розглянуть питання перейменування села Ватутіне, яке розташоване у Харківському районі, у Залужне. Це стало відомо із відповідного проекту рішення, опублікованого на сайті Харківської облради, передає "Харків Today".

Селищна рада врахувала думку місцевих жителів перед тим, як просити облраду направити клопотання до Верховної Ради.

Якщо Харківська облрада ухвалить рішення про перейменування Ватутіного, його направлять до Верховної Ради.

Верховна Рада

Остаточне рішення буде за нардепами.

Після ухвалення рішення Верховною Радою Харківська облрада доручить Нововодолазькій селищній раді забезпечити її виконання.

Раніше повідомлялося, що на Одещині перейменували ще один населений пункт, про що розповів його голова.

В Україні продовжується декомунізація. На цей раз під перейменування потрапив населений пункт Суворово в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це повідомляє "Укрінформ", який взяв коментар у голови сільради населеного пункту Олега Босікевича.

"Депутатська більшість підтримала голосуванням проект рішення про перейменування смт Суворове на Бессарабське, згідно з результатами опитування мешканців громади, до якої входять сім населених пунктів", - зазначив Босикевич.

Варто зазначити, що під час опитування мешканців громади було запропоновано чотири варіанти назв. Пропонувалося перейменувати смт на Бессарабське, Буджацьке, Катлабузьке та Шикірлі-Китай. Саме перший варіант сподобався місцевим мешканцям.


Юлия Александрова, politeka.net





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