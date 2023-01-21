Глава МЗС Польщі критикує відсутність прогресу у питанні відправлення танків Leopard 2 в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив , що Україна сплачує кров'ю за нерішучість Заходу у питанні постачання основних бойових танків Leopard 2.

"Українська кров проливається по-справжньому. Така ціна коливань щодо постачання "Леопардів", - написав Рау у п'ятницю в Твіттері. "Нам потрібні дії, зараз".