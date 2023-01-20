WP: "Росатом" може закуповувати обладнання й сировину для військової промисловості РФ
Поставки могли здійснюватися в 2022 році, після початку повномасштабної війни Росії проти України, інформує
Російська державна корпорація з атомної енергії, ймовірно, закуповувала компоненти, обладнання й сировину для виробництва зброї на підприємствах військової промисловості РФ у 2022 році, обходячи введені щодо держави-агресора санкції та допомогаючи її армії у війні проти України. Про це пише
У документі, датованому жовтнем 2022 року, йдеться про зустріч з представниками ворожих Міністерства оборони й воєнно-промислового комплексу. Лист свідчить про те, що “Росатом” пропонував надати певні товари підсанкційним організаціям.
До зустрічі долучилися представники виробника зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційного обладнання “Алмаз-Антей”, некерованих бомб і РСЗВ – НПК Техмаш, ракет “Іскандер” – “Високоточні комплекси”, реактивних систем залпового вогню “Ураган” – НПО “Сплав”, державний авіаційний конгломерат і ще кілька виробників бронетранспортерів і танків.
У згаданому листі також було вказано детальний опис пропонованої продукції для оборони РФ. Зокрема, йдеться про оксид алюмінію, який є важливим компонентом ракетного палива, хімічні сполуки, які використовуються в авіаційній і ракетобудівній сферах, літій-іонні батареї для танків, систем протиповітряної оборони та іншої зброї, а також технологію 3D-друку.
Поки не зрозуміло, чи поставлялися якість з цих продуктів військовим підприємствам, але у WP зауважили, що в грудні російський президент Владімір Путін похвалив “Росатом” за “величезний внесок… у розробку передових систем озброєння та військової техніки й виведення їх на бойове чергування”.
Видання також з’ясувало, що від 24 лютого 2022 року одна з дочірніх компаній Renera імпортувала компоненти для літій-іонних акумуляторів на щонайменше мільйон доларів з Південної Кореї.
За даними “незалежного військового аналітика” з РФ Павла Лузіна, держкорпорація створила довгострокову стратегію поставок для ВПК. Крім того, саме Міноборони агресора говорило в офіційних заявах говорило про тривалу співпрацю з “Росатомом” щодо “неядерної” зброї.