WP: "Росатом" може закуповувати обладнання й сировину для військової промисловості РФ

Поставки могли здійснюватися в 2022 році, після початку повномасштабної війни Росії проти України, інформує ZN.ua.

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Фото ілюстративне
© facebook/ROSATOM

Російська державна корпорація з атомної енергії, ймовірно, закуповувала компоненти, обладнання й сировину для виробництва зброї на підприємствах військової промисловості РФ у 2022 році, обходячи введені щодо держави-агресора санкції та допомогаючи її армії у війні проти України. Про це пише The Washington Post із посиланням на лист керівника департаменту “Росатома”, до якого отримала доступ українська розвідка.

У документі, датованому жовтнем 2022 року, йдеться про зустріч з представниками ворожих Міністерства оборони й воєнно-промислового комплексу. Лист свідчить про те, що “Росатом” пропонував надати певні товари підсанкційним організаціям.

До зустрічі долучилися представники виробника зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційного обладнання “Алмаз-Антей”, некерованих бомб і РСЗВ – НПК Техмаш, ракет “Іскандер” – “Високоточні комплекси”, реактивних систем залпового вогню “Ураган” – НПО “Сплав”, державний авіаційний конгломерат і ще кілька виробників бронетранспортерів і танків.

У згаданому листі також було вказано детальний опис пропонованої продукції для оборони РФ. Зокрема, йдеться про оксид алюмінію, який є важливим компонентом ракетного палива, хімічні сполуки, які використовуються в авіаційній і ракетобудівній сферах, літій-іонні батареї для танків, систем протиповітряної оборони та іншої зброї, а також технологію 3D-друку.

Поки не зрозуміло, чи поставлялися якість з цих продуктів військовим підприємствам, але у WP зауважили, що в грудні російський президент Владімір Путін похвалив “Росатом” за “величезний внесок… у розробку передових систем озброєння та військової техніки й виведення їх на бойове чергування”.

Видання також з’ясувало, що від 24 лютого 2022 року одна з дочірніх компаній Renera імпортувала компоненти для літій-іонних акумуляторів на щонайменше мільйон доларів з Південної Кореї.

За даними “незалежного військового аналітика” з РФ Павла Лузіна, держкорпорація створила довгострокову стратегію поставок для ВПК. Крім того, саме Міноборони агресора говорило в офіційних заявах говорило про тривалу співпрацю з “Росатомом” щодо “неядерної” зброї.


Максим Царук, ZN.ua





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