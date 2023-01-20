Давос-2023: Виконавчий віцепрезидент ЄК розповів, які санкції проти РФ найефективніші

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на форумі в Давосі розповів , які санкції проти РФ можна вважати найефективнішими. На його думку, точно зрозуміло те, що у питанні санкцій проти Росії потрібно дотримуватися вже встановленого курсу.

Він наголосив, що потрібно продовжувати чинити тиск на агресора і забезпечувати всю необхідну допомогу Україні, оскільки війна затягується. Важливо, щоб на Заході не було «втоми» і він залишався сконцентрованим на наданні необхідної підтримки Києву.

«Щодо санкцій проти РФ , я б сказав, що санкції працюють. Можуть бути різні точки зору на це, але подивимось на те, що економіка Росії була в рецесії минулого року, і вона буде у ще глибшій рецесії цього року», - пояснив Домбровскіс, інформує ZN.ua .

Зокрема, він вказав на вплив санкцій на енергетичний сектор РФ .

«Щодо питання, які санкції були найбільш ефективні. По-перше, я б сказав, що всі санкції були необхідні, це дійсно комплексний набір санкцій. Це і персональні санкції, фінансові, торговельні, економічні. Вони мають сукупний ефект і мають різні цілі. Тобто, енергетичні санкції стосуються скорочення доходів РФ від енергоносіїв. Торговельні санкції стосуються впливу на російську промисловість та технологічні можливості. А індивідуальні санкції проти осіб, причетних до війни, повинні змусити їх переглянути свою позицію, або принаймні, подумати про наслідки», - додав він.

Але, на його думку, можливо, саме санкції у сфері енергетики найбільш важливі, тому що це головний енергетичний ресурс РФ .

«І ми були дещо повільні з нафтовим ембарго в ЄС, із граничною ціною на нафту в G7. Зараз все це зроблено і це добре», - зазначив Домбровскіс, додавши, що тривають дискусії щодо граничної ціни на російські нафтопродукти.

«Важливо чинити тиск на головне джерело доходів РФ . Зрозуміло, що Росія шукає нових торговельних партнерів. Очевидно, що є шляхи обходу санкцій. Ми повинні моніторити застосування санкцій постійно. Закривати потенційні шляхи обходу, взаємодіяти з іншими країнами», - наголосив він.

Домбровскіс також нагадав про важливість фінансової підтримки України з боку ЄС.

«Важливо дотримуватися курсу і дійсно допомогти Україні виграти цю війну», - підкреслив він.