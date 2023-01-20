Давос-2023: Виконавчий віцепрезидент ЄК розповів, які санкції проти РФ найефективніші
На його думку, всі санкції проти Росії важливі.
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на форумі в Давосі
Він наголосив, що потрібно продовжувати чинити тиск на агресора і забезпечувати всю необхідну допомогу Україні, оскільки війна затягується. Важливо, щоб на Заході не було «втоми» і він залишався сконцентрованим на наданні необхідної підтримки Києву.
«Щодо санкцій проти РФ, я б сказав, що санкції працюють. Можуть бути різні точки зору на це, але подивимось на те, що економіка Росії була в рецесії минулого року, і вона буде у ще глибшій рецесії цього року», - пояснив Домбровскіс, інформує
Зокрема, він вказав на вплив санкцій на енергетичний сектор РФ.
«Щодо питання, які санкції були найбільш ефективні. По-перше, я б сказав, що всі санкції були необхідні, це дійсно комплексний набір санкцій. Це і персональні санкції, фінансові, торговельні, економічні. Вони мають сукупний ефект і мають різні цілі. Тобто, енергетичні санкції стосуються скорочення доходів РФ від енергоносіїв. Торговельні санкції стосуються впливу на російську промисловість та технологічні можливості. А індивідуальні санкції проти осіб, причетних до війни, повинні змусити їх переглянути свою позицію, або принаймні, подумати про наслідки», - додав він.
Але, на його думку, можливо, саме санкції у сфері енергетики найбільш важливі, тому що це головний енергетичний ресурс РФ.
«І ми були дещо повільні з нафтовим ембарго в ЄС, із граничною ціною на нафту в G7. Зараз все це зроблено і це добре», - зазначив Домбровскіс, додавши, що тривають дискусії щодо граничної ціни на російські нафтопродукти.
«Важливо чинити тиск на головне джерело доходів РФ. Зрозуміло, що Росія шукає нових торговельних партнерів. Очевидно, що є шляхи обходу санкцій. Ми повинні моніторити застосування санкцій постійно. Закривати потенційні шляхи обходу, взаємодіяти з іншими країнами», - наголосив він.
Домбровскіс також нагадав про важливість фінансової підтримки України з боку ЄС.
«Важливо дотримуватися курсу і дійсно допомогти Україні виграти цю війну», - підкреслив він.
Домбровскіс спрогнозував подальші відносини між ЄС та РФ. За його словами, Європа повинна позбутися залежності від російських енергоносіїв, які РФ використовує для шантажу. За його словами, важливо щоб війна закінчилася перемогою України.