Військового кладовища на Лисій горі Києва не буде – рішення міськради Києва

Однак нові пропозицію уряду мають подати уже сьогодні.

Військового кладовища на Лисій горі Києва не буде – рішення міськради Києва
Урочище Лиса Гора
© maps.com

Земельна комісія Київської міської ради 18 січня проголосувала за рішення відмовитись від облаштування військового кладовища на території Лисої Гори в Печерському районі міста.

Хоча проти облаштування меморіалу на Лисій Горі виступили, насамперед, кияни, однак відповідну петицію щодо зміни місця для меморіального поховання ще в грудні відхилили за підписом міського голови Віталія Кличка.

Як повідомив рух «Чесно» із посиланням на депутатку Київради Олесю Пинзеник, повернулись до питання у Київраді лише після надходження листа від уряду. Зокрема 17 січня на засіданні Кабміну під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля вирішили змінити місце розташування військового меморіального кладовища.

Проти Лисої Гори як місця для меморіалу виступили не лише кияни, а й низка ветеранів та екологи, оскільки місце має одразу два природоохоронних статуси, а також містить у флорі унікальні рослини, що занесені до Червоної книги. Також кілька років тому там знаходили міни та снаряди, тому земельні роботи можуть бути небезпечними.

Водночас пропозиції для нового місця розташування військового кладовища уряд чекає від міського голови Віталія Кличка, міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, міністра культури Олександра Ткаченка, міністра оборони Олексія Резнікова, міністерки реінтеграції Ірини Верещук та інших до 20 січня.

Через такі обмежені терміни громадськість знову не зможе взяти участі в обговоренні питання розташування майбутнього меморіалу.

Раніше екологи разом із депутаткою Олесею Пинзеник знайшли одразу п’ять ділянок для військового кладовища. Зокрема Пинзеник зазначила, що ділянки біля Берковецького цвинтаря та на території ВДНГ є найбільш відповідними як за законодавством, так і за інфраструктурним облаштуванням.


Ірина Знась, ZN.ua





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