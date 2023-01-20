Кремль знову вдається до погроз через імовірне надання Україні далекобійної зброї – ISW

Кремль стурбований повідомленням про те, що США ведуть діалог з Україною щодо ураження дальніх цілей, тому вже розпочав інформаційно-психологічні операції проти цього. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ІSW) за 19 січня.

Аналітики ISW звернули увагу на заяву прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова, яку він зробив 19 січня. Пєсков заявив, що надання Україні далекобійної зброї, яка може загрожувати російським силам у Криму, виведе «конфлікт на новий якісний рівень, який не піде на користь глобальній та загальноєвропейській безпеці». Він додав, що навіть розмова про надання такої зброї є «потенційно надзвичайно небезпечною», та зазначив, що в України вже завдає ударів по окупованих територіях України, інформує ZN.ua .

«Крим юридично є українською територією, і Україна має право відповідно до законів і норм збройного конфлікту завдавати ударів по російських військових цілях у Криму. Згідно з міжнародним правом і нормами вона також має право атакувати цілі в Росії», – вказують у звіті ISW.

Погрози Пєскова аналітики ISW вважають частиною російської інформаційної операції, покликаної перешкодити підтримці України Заходом. Вони також вважають, що ці заяви не відповідають реальним можливостям Росії.

«Російські сили не мають можливостей для ескалації своїх звичайних військових зусиль в Україні і, звичайно, не здатні проводити успішні звичайні військові операції проти Заходу та НАТО в їх нинішньому стані. Росія серйозно послабила свою військову позицію проти НАТО, розгорнувши військові підрозділи та обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, в Україні, зазнавши жахливих втрат у людях і техніці», – сказано у звіті.

Також аналітики ISW не вірять, що Кремль застосує ядерну зброю, хоча і знову почав погрожувати цим.