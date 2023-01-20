Без ентузіазму: Вучич оцінив європейські прагнення сербів

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що його країна «більше не в захваті» від перспективи членства в Європейському Союзі. Про це він заявив під час виступу на дискусійній панелі POLITICO на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми вже не настільки прагнемо цього, як раніше, у тому сенсі, що Європейський Союз не настільки зацікавлений у нас, як ми вважали», — сказав президент.

Він додав, що налаштований песимістично щодо вступу Сербії в Європейський Союз найближчим часом.

Сербія була визначена як потенційна країна-кандидат на вступ до ЄС у 2003 році, а Белград подав офіційну заявку на членство у 2009 році. Однак переговори про вступ затягнулися, а близькість Сербії до Росії стає дедалі більшою перепоною. ЄС чітко дав зрозуміти, що потенційні члени повинні дотримуватися його лінії щодо зовнішньої політики та санкцій.

Хоча Белград заявив, що підтримує Україну, він, водночас, відмовився накладати санкції на Москву, свого давнього союзника.

Заперечуючи близькість своєї країни до Путіна, Вучич критикував статті, в яких його називали «маріонеткою Путіна» і звинувачував ЗМІ в «брутальній брехні».