Зеленський справедливо вимагає гарантій безпеки від НАТО – глава Мюнхенської конференції

Очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістофер Хойсген, який раніше виступив у підтримку мирних ініціатив запропонованих Україною, заявив, що союзники мають надати Україні міцні гарантії безпеки, на випадок, якщо Росія захоче знову напасти. Про це повідомляє Укрінформ.

Зеленський, за словами Хойсгена, справедливо вимагає гарантій безпеки, які більш-менш еквівалентні членству в НАТО.

«З точки зору України, ваша вимога є виправданою… Гарантії потрібні на випадок, якщо, і цього варто було би очікувати, Путін знову, як завжди, порушить міжнародні норми… Тому вам потрібні ці військові гарантії, якщо ви підписуєте угоду з росіянами», – зазначив він

Глава Мюнхенської конференції не має сумнівів, що якщо Путін відчуватиме свою військову силу, він спробує атакувати ще раз.

Гарантії мають бути сильними, не такими, як при підписанні знаного Будапештського меморандуму, який Росія як гарант сама й порушила, а інші підписанти нічого не зробили у відповідь.

Відповідаючи на запитання, про які гарантії йде мова, дипломат відповів, що це можуть бути окрім членства в НАТО, Хойсген адресував до пропозицій ексгенерального секретаря НАТО Фога Расмуссена щодо створення Київського безпекового договору. Ці ідеї варті, на думку Хойсгена, обговорення. Але мабуть трохи зарано обговорювати це зараз, коли немає жодних ознак щодо можливості переговорів, тому що Путін не готовий визнати поразку або той факт, що йому потрібно розпочинати серйозні переговори.

Дипломат упевнений, що сьогодні вже не можна було би підписати чергові «Мінські угоди», бо ніхто вже не може вірити росіянам.