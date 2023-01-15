Атака на самобутність: NYT про те, як росіяни крадуть мистецтво України

Одного ранку наприкінці жовтня російські війська перекрили вулицю в центрі Херсона й десятками солдатів оточили витончену стару будівлю. Під’їхало п’ять великих вантажівок. Це був ретельно спланований, високоорганізований штурм у військовому стилі на художній музей.

За словами очевидців, протягом наступних чотирьох днів Херсонський обласний художній музей був очищений, російські війська «метушилися, як комахи», вантажники вивозили тисячі картин, солдати поспішно загортали їх у простирадла. Про це йдеться у статті The New York Times .

«Такі шедеври, яких більше немає на світі, вантажили, наче сміття», – розповідає зі слів співробітників директорка музею Аліна Доценко.

Коли вона повернулася до музею на початку листопада і зрозуміла, скільки вкрадено, вона сказала: «Я мало не зійшла з розуму».

Херсон. Маріуполь. Мелітополь. Каховка. Музеї мистецтва, історії та старожитностей. Коли Росія спустошила Україну смертоносними ракетними ударами та жорстокими звірствами проти мирного населення, вона також пограбувала національні культурні заклади, де є деякі з найважливіших і творів України та її предків, що йдуть тисячоліттями назад.