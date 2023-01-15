Президентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр Павел

У першому турі президентських виборів у Чехії перше місце посів відставний генерал Петр Павел, передає « Радіо Свобода ».

За результатами підрахунку голосів на 99% виборчих дільниць, Павел набирає 35,27% голосів, випередивши свого основного конкурента, колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша з 35,12% голосів.

"Різниця у кілька сотень голосів між Андрієм Бабішем та мною. За словами Бабіша, я був недосвідченою людиною в політиці", – сказав Павел.

Другий тур виборів відбудеться через два тижні.