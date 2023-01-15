Президентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр Павел

Разом із ним у другий тур вийшов експрем'єр Андрій Бабіш, інформує ZN.ua.

Президентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр Павел
© Радио Свобода

У першому турі президентських виборів у Чехії перше місце посів відставний генерал Петр Павел, передає «Радіо Свобода».

За результатами підрахунку голосів на 99% виборчих дільниць, Павел набирає 35,27% голосів, випередивши свого основного конкурента, колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша з 35,12% голосів.

"Різниця у кілька сотень голосів між Андрієм Бабішем та мною. За словами Бабіша, я був недосвідченою людиною в політиці", – сказав Павел.

Другий тур виборів відбудеться через два тижні.

Новий президент змінить Мілоша Земана, який після багатьох років комплементарного ставлення до Росії різко змінив свою позицію на жорстку через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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