Президентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр Павел
Разом із ним у другий тур вийшов експрем'єр Андрій Бабіш, інформує
У першому турі президентських виборів у Чехії перше місце посів відставний генерал Петр Павел, передає «
За результатами підрахунку голосів на 99% виборчих дільниць, Павел набирає 35,27% голосів, випередивши свого основного конкурента, колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша з 35,12% голосів.
"Різниця у кілька сотень голосів між Андрієм Бабішем та мною. За словами Бабіша, я був недосвідченою людиною в політиці", – сказав Павел.
Другий тур виборів відбудеться через два тижні.
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