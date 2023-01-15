Удар по Дніпру 14 січня: поліція показала перші фото та відео після обстрілу

Патрульні екіпажі поліції 2-го батальйону, які у суботу, 14 січня, перебували на зміні, першими почули відчайдушні крики людей та побачили страшні руйнування й палаючі автівки у Дніпрі після ракетного удару по багатоповерхівці.

Патрульна поліція Дніпра опублікувала красномовні фото перших хвилин після російського ракетного удару по житловому будинку, інформує Апостроф .

Екіпаж Сергія Кривошеї перебував зовсім поруч з епіцентром вибуху й разом із колегами з майже усіх куточків міста оперативно прибули на допомогу.

Патрульні разом із рятувальниками розпочали евакуацію мешканців, оскільки існувала велика загроза обвалення. Правоохоронці спускали із верхніх поверхів маломобільних пенсіонерів, допомагали виносити поранених скривавлених людей до карет швидкої.

Серед врятованих була й ціла родина разом із кішкою. Люди не могли вибратися з заблокованої квартири сусіднього понівеченого під’їзду. Їхня сусідка звернулася до поліцейських з проханням допомогти родині вибратися й запропонувала розбити стіну власного балкона.

Патрульні за допомогою лома та кувалди зробили отвір в стіні й витягли звідти 2 дітей та 4 дорослих.

"Цей день дуже важкий для Дніпра, але ми витираємо піт з чола і продовжуємо тримати стрій. Нас не здолати", - наголошують поліцейські.

Своєю чергою перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький зазначив, що після удару два під'їзди в багатоповерхівці перетворилися на руїни.

Під завалами було чутно крики людей та дитячий плач. Поряд з руїнами спотворений будинок, в якому залишаються налякані мешканці.

Інспектори з п'ятого поверху транспортують бабусю на колясці, яку через скло та дим доводиться нести довго та повільно. Таким чином було врятовано цілі родини, наголосив Олексій Білошицький.

"В українській мові є просте і водночас глибоке слово — нелюди. Просто НЕ люди. Та, на щастя, маємо чим їм протистояти. І буде ще більше", - запевнив він.