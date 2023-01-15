Новостей.COM ⇒
2023-01-15
Держдеп: За штурм Соледара Росія заплатила високу ціну
І Кремль вже це визнав.
© Maxar Technologies
Речник Державного департаменту США Ведант Патель зазначив, що РФ заплатила високу ціну за штурм міста Соледар в Донецькій області. Під час
Представник Держдепу підтвердив, що багатомісячна кампанія РФ призвела до колосальних втрат серед окупаційної армії.
"Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників було вбито", — сказав Патель.
Він додав, що у Кремлі вже визнали, що атака Соледару виявилася дорогою.
Штати будуть далі підтримувати контакти з українськими партнерами та слідкувати за ситуацією, додав Патель.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua