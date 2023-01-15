Держдеп: За штурм Соледара Росія заплатила високу ціну

Речник Державного департаменту США Ведант Патель зазначив, що РФ заплатила високу ціну за штурм міста Соледар в Донецькій області. Під час останнього брифінгу він додав, що бої в місті тривають, інформує ZN.ua .

Представник Держдепу підтвердив, що багатомісячна кампанія РФ призвела до колосальних втрат серед окупаційної армії.

"Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників було вбито", — сказав Патель.

Він додав, що у Кремлі вже визнали, що атака Соледару виявилася дорогою.

Штати будуть далі підтримувати контакти з українськими партнерами та слідкувати за ситуацією, додав Патель.