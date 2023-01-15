Майстерність українських військ варта подиву. Тепер США хочуть дати урок росіянам — ексдержсекретарка Райс

Вона відзначила те, що після анексії Криму наша країна змогла зміцнитися та вирішити деякі внутрішні проблеми, інформує ZN.ua.

Майстерність українських військ варта подиву. Тепер США хочуть дати урок росіянам — ексдержсекретарка Райс
© yes-ukraine.org

Колишня держсекретарка США Кондоліза Райс (2005-2009 роки) заявила, що несподіванкою стала можливість українських захисників чинити опір російській армії. Що стосується реакції самих українців на вторгнення, то вона була закономірною, додала Райс під час інтерв'ю "Голосу Америки".

"Всі були вражені можливостями України, але не реакцією українців, - зауважила політична діячка. - Я була в Києві багато разів, була і в інших куточках України. Я знаю, як сильна ідентичність українського народу. Я знаю, як вони люблять свою мову, яка дуже відрізняється від російської".

Вона додала, що згуртованість України, готовність народу до самопожертв та майстерність ЗСУ "варті подиву". Райс зазначила, що після анексії РФ Криму наша держава змогла зміцнитися та врегулювати деякі конфлікти.

"Очевидно, з'явилося сильне почуття української національної ідентичності, навіть у тих, хто на сході...Я б сказала українському народу спасибі. Дякуємо вам за те, що ви відстоюєте принципи та цінності, які ми сповідували протягом усіх цих років, – свободи особистості, свободи та права визначати своє майбутнє", – сказала вона.

Райс також зазначила, що США будуть нас підтримувати й далі, після перемоги України.

"Я дуже вдячна, що українці відреагували так, як вони це зробили. Це дуже важко, і, безперечно, і далі буде важко. Але я сподіваюся, що український народ вірить так само, як і я, що ми будемо з вами, коли агресору буде дано відсіч і настане час відбудовуватись", – сказала Райс.

Вона заявила, що українці готові боротися за міжнародну систему, в рамках якої сусід не може з допомогою військової сили знищити слабшого. До того ж США зацікавлені в тому, аби дати урок росіянам, аби цього таки не сталося.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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