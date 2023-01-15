Оголошення про захоплення Соледару лише підкреслило розкол в російській окупаційній армії – ISW

Міністерство оборони Росії 13 січня неправдиво заявило, що росіяни захопили і контролюють увесь Соледар. І при цьому це оголошення підкреслило розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, адже в ньому йшлося, що вагнерівці не причетні до успіхів російської армії в Соледарі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 січня.

«Міноборони Росії спробувало виправдати своє зневажливе ставлення до ПВК Вагнера, стверджуючи, що російське «різнорідне угруповання військ» виконувало «спільний план» на соледарському напрямку та приписало напад на житлові райони військам ПВК Вагнера», – сказано у звіті ISW.

Водночас аналітики ISW зазначили, що засновник ПВК Вагнера Євгєній Прігожин розпливчасто відповів на це, заявивши, що не може коментувати ситуацію та зазначив, що запитання журналістів з цього приводу виявляють їхню стурбованість ушануванням «героїчного взяття Соледару» Вагнером. Ймовірно, Прігожин намагався запобігти оголошенню, звинувативши неназваних чиновників і урядовців у «постійних спробах вкрасти перемогу у приватної військової компанії Вагнера та применшити її заслуги.

«Оголошення Міноборони Росії підкреслило існуючий конфлікт між Групою Вагнера та Міноборони Росії – динаміку, яку ISW раніше спостерігала та оцінювала. Декілька відомих мілблогерів, у тому числі пов’язаних із Кремлем, заявили, що між Міноборони Росії та Прігожиним триває конфлікт за закритими дверима та в інформаційному просторі. Дехто зауважив, що Прігожин переміг навмисно розпливчасту риторику російського МО, змусивши російське МО і, відповідно, Кремль припинити свою давню політику утримання від визнання Вагнера та його військових зусиль. Мілблогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що Прігожин і російське МО однаково намагаються підірвати один одного, і звинуватив Пригожина у відмові визнати російські збройні сили силою, яка бере участь у бойових діях», – зазначили в ISW.

Пригожин, ймовірно, як припускають в ISW, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії.