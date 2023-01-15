У цьому році Україна закупить безпілотників на 20 млрд грн – Резніков

Упродовж 2023 року Міністерство оборони України планує передбачило на закупівлю безпілотників 20 мільярдів гривень. Про це в інтерв’ю УНН розповів міністр оборони Олексій Резніков.

«Цього року на закупівлю безпілотників ми запланували в бюджеті 20 млрд грн. Це БПЛА різних типів. Це, зокрема, і українські зразки, які ми прийняли на озброєння за останні пів року, – це наші нові безпілотники», – зазначив урядовець.

Нагадаємо, на початку грудня Олексій Резніков повідомляв, що за останні 30 днів Збройні сили України прийняли на озброєння 7 зразків безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Хоча раніше, за його словами, армія отримувала 1-2 безпілотники на рік, а сама процедура допуску до експлуатації раніше замала 1,5-2.