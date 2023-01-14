Об'їжджав місцевість та збирав дані про ЗСУ: на Київщині виявили ворожого агента

Жителя Білої Церкви у грудні минулого року завербував кадровий співробітник Росспецслужби.

Після письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім «Тінь» та завдання на провадження розвідувально-підривної діяльності проти України. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За вказівкою працівників ФСБ він об'їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місцезнаходження та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед, російський агент намагався виявити штаби управління та склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Також він передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

У фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.