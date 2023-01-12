Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель, - Аурагх Рамдан про Ердогана

Експерт із міжнародних питань Аурагх Рамдан прокоментував заяви Кабміну Туреччини про те, що виявлено родовище газу, яке дозволить Туреччині стати самостійним гравцем на цьому ринку.

Про це він розповів у програмі «Культ особистості» .

«Цією заявою він (ред. – Ердоган) просто ставить людям до відома постфактум, що він займатиметься тим, що видобуватиме і збільшуватиме свою частку на міжнародному ринку. Він стає гравцем. Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель. Він декларує свої наміри. Він фактично видобуває його (ред. - газ), розвідкораблі та морські станції працюють впритул. У них уже маневри в цьому регіоні закладені у кошторис турецької держави», - розповідає Аурагх Рамдан.

За словами експерта, Ердоган хоче збільшувати свою позицію на вуглеводневому сегменті міжнародного ринку. Крім того, додає він, Туреччина стає газовим хабом, якщо виходити із заяв москви про те, що постачання по Турецькому потоку збільшуватиметься. Як зазначає гість програми, там є свої максимальні пропускні здібності, але все одно Ердоган входить у цю гру.

«До речі, він єдиний бенефіціар всього того, що відбувається взагалі в усьому регіоні: і в Україні, і на Близькому Сході, і на Закавказзі, маю на увазі карабахську кризу. Єдиний бенефіціар – це Ердоган. Він майстерно працює. Він скрізь з коліс включає свої дивіденди, отримує вигоду для своєї держави», - наголошує Аурагх Рамдан.

Як стверджує гість програми, Ердоган добиватиметься цих енергетичних ресурсів і братиме участь у цій грі поряд із Саудівською Аравією, з Іраном. За його словами, 2023 рік буде повний енергетичних баталій, взагалі весь цей ринок буде переформатований.