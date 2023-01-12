Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель, - Аурагх Рамдан про Ердогана

Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель, - Аурагх Рамдан про Ердогана

Експерт із міжнародних питань Аурагх Рамдан прокоментував заяви Кабміну Туреччини про те, що виявлено родовище газу, яке дозволить Туреччині стати самостійним гравцем на цьому ринку.

Про це він розповів у програмі «Культ особистості».

«Цією заявою він (ред. – Ердоган) просто ставить людям до відома постфактум, що він займатиметься тим, що видобуватиме і збільшуватиме свою частку на міжнародному ринку. Він стає гравцем. Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель. Він декларує свої наміри. Він фактично видобуває його (ред. - газ), розвідкораблі та морські станції працюють впритул. У них уже маневри в цьому регіоні закладені у кошторис турецької держави», - розповідає Аурагх Рамдан.

За словами експерта, Ердоган хоче збільшувати свою позицію на вуглеводневому сегменті міжнародного ринку. Крім того, додає він, Туреччина стає газовим хабом, якщо виходити із заяв москви про те, що постачання по Турецькому потоку збільшуватиметься. Як зазначає гість програми, там є свої максимальні пропускні здібності, але все одно Ердоган входить у цю гру.

«До речі, він єдиний бенефіціар всього того, що відбувається взагалі в усьому регіоні: і в Україні, і на Близькому Сході, і на Закавказзі, маю на увазі карабахську кризу. Єдиний бенефіціар – це Ердоган. Він майстерно працює. Він скрізь з коліс включає свої дивіденди, отримує вигоду для своєї держави», - наголошує Аурагх Рамдан.

Як стверджує гість програми, Ердоган добиватиметься цих енергетичних ресурсів і братиме участь у цій грі поряд із Саудівською Аравією, з Іраном. За його словами, 2023 рік буде повний енергетичних баталій, взагалі весь цей ринок буде переформатований.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — СтолтенбергУкраїні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг
Греція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримаєГреція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримає
Дії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник ЕрдоганаДії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник Ердогана
Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"
Путін хоче використати Різдво як прикриття — ЗеленськийПутін хоче використати Різдво як прикриття — Зеленський
"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео
Сотні мертвих окупантів в Макіївці: Міноборони РФ хоче перекласти провину за халатність на "ДНР"Сотні мертвих окупантів в Макіївці: Міноборони РФ хоче перекласти провину за халатність на "ДНР"
Росія не хоче миру, а хоче поневолення України — посол Великої БританіїРосія не хоче миру, а хоче поневолення України — посол Великої Британії
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Турецький слід: як довірена особа Ердогана допомагала Ірану торгувати нафтою – розслідування POLITICOТурецький слід: як довірена особа Ердогана допомагала Ірану торгувати нафтою – розслідування POLITICO
Последние новости
Подгружаем последние новости