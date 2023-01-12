У Білорусі можуть готувати аналог ПВК Вагнера для участі у бойових діях – білоруська опозиція

Білоруське Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", єдине, якому сам президент республіки Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю у відповідному указі від 2020 року, значно збільшило число співробітників і, ймовірно, готується до участі у бойових діях. Про це заявив представник "Об'єднаного перехідного кабінету" Світлани Тихановської з питань оборони і національної безпеки Валерій Сахащик у коментарі Deutsche Welle .

За його даними, працівники "ГардСервісу" проходять навчання на кількох білоруських полігонах, зокрема, їх нібито тренують офіцери 5-ї бригади спецназу на своїй базі в Мінській області. "Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також проходять активні дії", – додав Сахащик.

Представник опозиції республіки розповів, що протягом останніх кількох місяців триває підготовка і набір кадрів у компанію. За його словами, чисельність працівників збільшили за рахунок офіцерів, сержантів, прапорщиків і солдатів, які раніше служили в силах спеціальних операцій чи спецпідрозділах силових відомств Білорусі.

На думку Сахащика зараз ПОП "ГардСервіс" може налічувати понад тисячу людей.

Він припускає, що "охоронців" збираються використати для створення диверсійно-розвідувальних груп, а потім кинути в штурми, як і найманців російської ПВК Вагнера.