"Вагнер" в Африці втручається у внутрішні справи регіонів та порушує права людини – США

Угруповання намагається контролювати величезний регіон континенту – Сахель, що тягнеться від Антлантики до Червоного моря, інформує ZN.ua.

© sbu.gov.ua

США звинуватили російську приватну військову компанію, яку підтримує Кремль, у втручанні у внутрішні справи африканських країн і підвищенні ймовірності зростання екстремізму в регіоні Сахель, повідомляє "Голос Америки".

Заступник посла США в ООН Річард Міллз на засіданні Ради Безпеки ООН із Західної Африки та Сахеля обрушився з критикою на адресу "Групи Вагнера", звинувативши її в нездатності впоратися з загрозою екстремізму, позбавлення країн їх ресурсів, порушення прав людини та створення загроз для безпеки миротворців. та персоналу ООН.

Сахель - це тисячі кілометрів саван в Африці між Сахарою на півночі та більш родючими землями на півдні, що простяглися від Атлантичного океану до Червоного моря. Включає дванадцять країн із 300 млн населення.

Міллз заявив, що США глибоко стурбовані гуманітарною та політичною кризою в Сахелі та кризою у сфері безпеки, що призводить до "різкого зростання насильства та екстремізму".

"Ми також серйозно стурбовані відкатом від демократії в усьому регіоні та закликаємо до повернення демократично обраного уряду, який очолює громадянські сили", – додав дипломат.

Політичний радник представництва Франції в ООН Ісіс Жаро-Дарно погодилася з Міллзом, заявивши, що "модель", яку використовують найманці "Групи Вагнера", довела свою "повну неефективність у боротьбі з тероризмом".


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
ЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію ДонбасуЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію Донбасу
Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватисьВіцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до внутрішніх переселенців і закликала активніше працевлаштовуватись
Наказував обстрілювати авто на кільцевій дорозі Харкова: деталі справи командира ворожої БТГНаказував обстрілювати авто на кільцевій дорозі Харкова: деталі справи командира ворожої БТГ
Справа Лая: Пекін надає лідеру Гонконгу більше повноважень у справах, пов'язаних із безпекоюСправа Лая: Пекін надає лідеру Гонконгу більше повноважень у справах, пов'язаних із безпекою
Депутат ОПЗЖ "передав" заводи росіянам і зобов'язав підприємців платити до бюджету рф: подробиці справиДепутат ОПЗЖ "передав" заводи росіянам і зобов'язав підприємців платити до бюджету рф: подробиці справи
У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвокатаУ Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката
Відтепер в Україні відзначатимуть День прав людини і на національному рівніВідтепер в Україні відзначатимуть День прав людини і на національному рівні
Костін ініціював відкриття справи щодо “слуги” АллахвердієвоїКостін ініціював відкриття справи щодо “слуги” Аллахвердієвої
Загальна мобілізація і військовий облік: на що не мають права чоловіки, не зареєстровані в ТЦКЗагальна мобілізація і військовий облік: на що не мають права чоловіки, не зареєстровані в ТЦК
Последние новости
Подгружаем последние новости