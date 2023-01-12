"Вагнер" в Африці втручається у внутрішні справи регіонів та порушує права людини – США

США звинуватили російську приватну військову компанію, яку підтримує Кремль, у втручанні у внутрішні справи африканських країн і підвищенні ймовірності зростання екстремізму в регіоні Сахель, повідомляє "Голос Америки".

Заступник посла США в ООН Річард Міллз на засіданні Ради Безпеки ООН із Західної Африки та Сахеля обрушився з критикою на адресу "Групи Вагнера", звинувативши її в нездатності впоратися з загрозою екстремізму, позбавлення країн їх ресурсів, порушення прав людини та створення загроз для безпеки миротворців. та персоналу ООН .

Сахель - це тисячі кілометрів саван в Африці між Сахарою на півночі та більш родючими землями на півдні, що простяглися від Атлантичного океану до Червоного моря. Включає дванадцять країн із 300 млн населення.

Міллз заявив, що США глибоко стурбовані гуманітарною та політичною кризою в Сахелі та кризою у сфері безпеки, що призводить до "різкого зростання насильства та екстремізму".

"Ми також серйозно стурбовані відкатом від демократії в усьому регіоні та закликаємо до повернення демократично обраного уряду, який очолює громадянські сили", – додав дипломат.