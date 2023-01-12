США посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку Китаю
Новий морський прибережний полк матиме протикорабельні ракети, інформує
З метою стримування Китая США розмістять на острові Окінава в Японії здатний вести вогонь протикорабельними ракетами модернізований підрозділ Корпусу морської піхоти. Про це оголосили представники США та Японії,
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що оновлений підрозділ, який називатиметься 12-м прибережним полком морської піхоти, також буде оснащений передовими засобами розвідки та розвідки.
«Ці дії посилять стримування в регіоні та дозволять нам ефективніше захищати Японію та її народ у дедалі складнішому безпековому середовищі», — сказав Остін, назвавши підрозділ «більш універсальним, мобільним і стійким».
Цей крок надсилає потужний сигнал Китаю про те, що США можуть швидко захистити Японію, а новий підрозділ зможе швидко реагувати на надзвичайні ситуації, заявили представники Міністерства оборони.