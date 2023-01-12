США посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку Китаю

З метою стримування Китая США розмістять на острові Окінава в Японії здатний вести вогонь протикорабельними ракетами модернізований підрозділ Корпусу морської піхоти. Про це оголосили представники США та Японії, пише POLITICO.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що оновлений підрозділ, який називатиметься 12-м прибережним полком морської піхоти, також буде оснащений передовими засобами розвідки та розвідки.

«Ці дії посилять стримування в регіоні та дозволять нам ефективніше захищати Японію та її народ у дедалі складнішому безпековому середовищі», — сказав Остін, назвавши підрозділ «більш універсальним, мобільним і стійким».