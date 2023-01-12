Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови Єврокомісії

Однією з умов є припинення війни та виведення російських військ, інформує ZN.ua.

Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ. Однією з умов вступу України в Євросоюз є припинення війни та виведення російських військ з української території. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю DW.

«Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. ЄС повинен підтримати Україну у досягненні цієї мети», - саме так Тіммерманс відповів на запитання про те, чи може Україна стати членом ЄС, якщо на українській території будуть російські військові.

Потенційний вступ України в ЄС Франс Тіммерманс порівняв за рівнем впливу із найбільшим разовим розширенням блоку у 2004 році. На його думку, це справді змінить характер ЄС.

«Щоб довести, що це не просто розмови, нам необхідно показати у прямому ефірі, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС», - зазначив Тіммерманс.

«Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви прийняли цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надаємо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми маємо розпочати його негайно», - прокоментував заступник голови Єврокомісії перші кроки Києва щодо виконання критеріїв вступу.

Тіммерманс також наголосив на потенційній ролі України у реалізації стратегії енергетичного переходу в ЄС.

«Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню та біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому», - пояснив він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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