У Маріуполі спостерігається зростання захворюваності – радник мера

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому місті, де останнім часом активізувалися російські військові, збільшується кількість хворих місцевих жителів, а лікарні не можуть усіх прийняти. Про це Андрющенко повідомив у своєму Telegram.

"За новорічно-різдвяний тиждень в Маріуполі було госпіталізовано з запаленням легенів 201 людину. Зростання порівняно з останнім тижнем +37%. Померли від "природних причин" 254 людини", — зазначив радник.

Він також додав, що це дані з офіційних реєстрів окупантів. На його думку, справжній відсоток захворюваності вдвічі більший — через чималу кількість відмов у госпіталізації.