Наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фото

сбу

СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та "полював" за українськими ППО.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, зрадник займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиції сил ППО розташування штабів оперативного командування українських військ.

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу збройних сил РФ.

Колаборант передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення. СБУ затримали агента на спробі збирання розвідувальної інформації про українські об'єкти.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони на місці злочину з листуванням з представником російської спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Харківщині затримали зрадника, який допомагав окупантам будувати блокпости та прикрашав зупинки у триколор.

У деокупованій Балаклії Харківської області затримали колаборанта, який під час окупації підтримав окупантів та запропонував їм свою допомогу. Чоловік давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів та розфарбовування зупинок автотранспорту до російського триколору.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Юлия Александрова, politeka.net





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