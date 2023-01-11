Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»
Газети в королівстві пишуть, що прем’єр-міністр підтримує відправку британських танків українській армії, водночас, було б краще, якби Київ отримав саме німецькі Leopard 2, інформує
Велика Британія намагається оцінити, наскільки корисним буде постачання танків Україні, щоб допомогти їй в протистоянні проти російського вторгнення. Якщо в Лондоні все ж вирішать, що потрібно забезпечити українську армію британськими Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна відправила таку зброю.
Про це пише
«13 європейських армій використовують Leopard 2, що створює ширший пул танків, а також тренувальних і технічних засобів, на які Київ може спертися», - пише видання.