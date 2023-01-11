Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»

Газети в королівстві пишуть, що прем’єр-міністр підтримує відправку британських танків українській армії, водночас, було б краще, якби Київ отримав саме німецькі Leopard 2, інформує ZN.ua.

Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»
© Википедия

Велика Британія намагається оцінити, наскільки корисним буде постачання танків Україні, щоб допомогти їй в протистоянні проти російського вторгнення. Якщо в Лондоні все ж вирішать, що потрібно забезпечити українську армію британськими Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна відправила таку зброю.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела в британському Міноборони. Водночас, видання зауважує, що більшість аналітичних центрів дійшли висновку: німецькі Leopard 2 краще підходять Україні, ніж британські танки, якими окрім армії Великої Британії користується лише Оман.

«13 європейських армій використовують Leopard 2, що створює ширший пул танків, а також тренувальних і технічних засобів, на які Київ може спертися», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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