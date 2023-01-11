NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію

Зазвичай українські війська уникали виснажливих міських боїв, але тепер все змінилося, і експерти пояснюють, чому новий підхід українських захисників має сенс, інформує ZN.ua.

NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
© Getty Images

Вранці минулої п’ятниці камера українського безпілотника помітила російського солдата, який боязко рухався між деревами на околицях Бахмута. В цей же час ворожа атака тривала на східному боці міста.

Оператор безпілотника зафіксував координати і відправив їх командирам артилеристів. Через кілька хвилин українська артилерія вдарила по будинках, де ховалися росіяни. На екрані оператора безпілотника було видно, як хмара диму після удару тихо здіймається вгору. Пізніше того ж дня з района на сході Бахмуту з гуркотом вирвався броньований евакуаційний автомобіль з пораненими українськими солдатами. Захисники України теж постраждали від ворожих ударів.

Ця похмура битва зайшла в глухий кут і набула ритму бою за титул чемпіона у суперважкій вазі. Суперники зійшлися лоб в лоб у одній з найбільш довготривалих битв за всю війну. Вона сильно контрастує з українською стратегією на інших ділянках фронту, де українська армія змушувала росіян відступити, уникаючи прямого зіткнення і покладаючись на вправні маневри, обман і західну далекобійну зброю, - пише New York Times.

«На ранньому етапі війни українська влада вагалася щодо вступу в масштабні бої на зразок тих, які відбуваються в Бахмуті. Президент Володимир Зеленський у рідкісні хвилини публічного сумніву міркував, чи смерть близько 100 українських солдатів щодня в Сєвєродонецьку і Лисичанську варті того, щоб і далі битися за зруйновані міста. Але цього разу жодних сумнівів немає», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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