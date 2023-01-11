У Грузії відреагували на заяву Касьянова про відмову надати "Буки" Україні

По даним ZN.UA, Україна справді у 2008-му році продавала зброю Грузії, а не передавала, інформує ZN.ua.

У Грузії відреагували на заяву Касьянова про відмову надати
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У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" відповіли на заяву тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова щодо того, що Грузія відмовилась повернути Україні надані їй під час російського вторгнення у 2008 році зенітно-ракетні комплекси «Бук».

Член парламентської більшості Гіві Міканадзе заявив, що ЗРК не були передані безплатно, грузинське видання SOVA.

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", - наголосив Міканадзе.

Він додав, що це може бути "черговою спробою якимось чином залучити Грузію до цієї війни".

Тоді як член правлячої партії "Грузинська мрія" Гія Вольський був більш радикальний у висловах. За його словами, "заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року" і те що українська сторона називає допомогою насправді було дещо іншим, адже "те що було отримано в обмін на певні суми".

По даним ZN.UA, Україна справді у 2008-му році продавала зброю Грузії, а не передавала. А під час війни з Росією, Київ справді хотів викупити "Буки". Пропозиція Тбілісі була зроблена не зараз, а коли зі зброєю у ЗСУ була дуже важка ситуація. Це поширена практика щодо зброї українського походження після 24 лютого. Але Грузія відмовила.


Анна Конюченко, ZN.ua





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