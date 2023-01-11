У Грузії відреагували на заяву Касьянова про відмову надати "Буки" Україні
По даним ZN.UA, Україна справді у 2008-му році продавала зброю Грузії, а не передавала, інформує
У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" відповіли на заяву тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова щодо того, що Грузія відмовилась повернути Україні надані їй під час російського вторгнення у 2008 році зенітно-ракетні комплекси «Бук».
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"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", - наголосив Міканадзе.
Він додав, що це може бути "черговою спробою якимось чином залучити Грузію до цієї війни".
Тоді як член правлячої партії "Грузинська мрія" Гія Вольський був більш радикальний у висловах. За його словами, "заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року" і те що українська сторона називає допомогою насправді було дещо іншим, адже "те що було отримано в обмін на певні суми".