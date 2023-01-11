Повторив долю Маріуполя: фото руїн Бахмута, зняте з висоти пташиного польоту

Збройні Сили України докладають надлюдських зусиль для оборони Бахмута й недопущення просування ворога на цьому напрямку. Тим часом російські окупанти місяцями не можуть окупувати місто, натомість вони руйнують його вщент, як це зробили з Маріуполем, інформує Апостроф .

Про це свідчить фотографія Бахмута, зроблена з висоти пташиного польоту.

У Бахмуті немає жодного вцілілого будинку - до кожного з них прийшов "русский мир" у вигляді артилерійських снарядів, ракет та інших засобів знищення всього живого. Російські окупанти слідують своїй тактиці "освобождения", звільняючи місто від життя і спокою.

На фотографії можна побачити, що приватні житлові будинки й інша малоповерхова забудова повністю зруйнована - її у буквальному сенсі росіяни зрівняли із землею. У багатоповерхівках знесені під'їзди від ворожих обстрілів. Видно, як над деякими будинками піднімається дим, куди нещодавно влучив російський снаряд. Дороги усіяні вирвами від бомбардувань.

Безперестанні обстріли впродовж місяців перетворили центр соляної промисловості України з населенням близько 76 тисяч осіб на місто-привид, як це колись відбулося й з Маріуполем.

Бої за місто тривають. ЗСУ продовжують відбивати численні штурми російських окупантів, які не шкодуючи свої життя йдуть на смерть заради амбіцій кремлівського диктатора.