FT: Росія може розпастися у наступні 10 років, вважають експерти
На думку аналітиків, війна проти України може «бумерангом» вдарити по самій російській державі, інформує
Майже половина експертів у сфері зовнішньої політики вважають, що Росія стане провальною державою або розпадеться до 2033 року. Водночас, більшість очікує, що Китай спробує захопити Тайвань грубою силою у найближчі роки.
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Також, відповідаючи на окреме запитання, 40% вказали, що Росія може розпастися через «революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію».
«Україна чітко вказує на можливість виникнення внутрішніх проблем в Росії, а також що війна як така може «бумерангом» позначитися не лише на російській владі, а й на всій країні», - сказав заступник директора Atlantic Council Пітер Енгельке, який брав участь в розробці опитування.