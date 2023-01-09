FT: Росія може розпастися у наступні 10 років, вважають експерти

На думку аналітиків, війна проти України може «бумерангом» вдарити по самій російській державі, інформує ZN.ua.

Майже половина експертів у сфері зовнішньої політики вважають, що Росія стане провальною державою або розпадеться до 2033 року. Водночас, більшість очікує, що Китай спробує захопити Тайвань грубою силою у найближчі роки.

Про це, як пише Financial Times, свідчить нове опитування серед експертів щодо викликів наступного десятиліття, яке провів аналітичний центр Atlantic Council. 46% зі 167 опитаних відповіли, що крах Росії або її розпад може статися впродовж найближчих 10 років.

Також, відповідаючи на окреме запитання, 40% вказали, що Росія може розпастися через «революцію, громадянську війну чи політичну дезінтеграцію».

«Україна чітко вказує на можливість виникнення внутрішніх проблем в Росії, а також що війна як така може «бумерангом» позначитися не лише на російській владі, а й на всій країні», - сказав заступник директора Atlantic Council Пітер Енгельке, який брав участь в розробці опитування.


Лесь Димань, ZN.ua





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