Окупанти розпочали потужний штурм Соледара — Маляр

Російські окупаційні війська розпочали потужний штурм Соледара, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців"", - наголосила Маляр.