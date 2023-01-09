Новостей.COM ⇒
2023-01-09
Окупанти розпочали потужний штурм Соледара — Маляр
Заступниця міністра оборони заявила, що окупанти наступають буквально по трупах своїх же солдатів, інформує
© Ганна Маляр / Facebook
Російські окупаційні війська розпочали потужний штурм Соледара, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у
"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців"", - наголосила Маляр.
Анна Конюченко, ZN.ua