Окупанти розпочали потужний штурм Соледара — Маляр

Заступниця міністра оборони заявила, що окупанти наступають буквально по трупах своїх же солдатів, інформує ZN.ua.

Окупанти розпочали потужний штурм Соледара — Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Російські окупаційні війська розпочали потужний штурм Соледара, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців"", - наголосила Маляр.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
Наступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм СоледараНаступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм Соледара
Поблизу Соледара зникли двоє британців-волонтерівПоблизу Соледара зникли двоє британців-волонтерів
Окупанти кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" — командувач Сухопутних військОкупанти кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" — командувач Сухопутних військ
ISW: Байками про «підземні міста» Прігожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута і СоледараISW: Байками про «підземні міста» Прігожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута і Соледара
Окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному підприємству в Харківській областіОкупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному підприємству в Харківській області
Маляр повідомила про складну ситуацію на Сході: «У Соледарі дуже важко»Маляр повідомила про складну ситуацію на Сході: «У Соледарі дуже важко»
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами ЗапоріжжяОкупанти обстріляли касетними боєприпасами Запоріжжя
Окупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є пораненийОкупанти на Різдво 19 разів обстріляли Херсонщину. Є поранений
Окупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНСОкупанти в Сватовому можуть підірвати дамбу, аби сповільнити просування українських військових – ЦНС
Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову технікуБіля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
Последние новости
Подгружаем последние новости