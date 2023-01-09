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2023-01-09
Поблизу Соледара зникли двоє британців-волонтерів
Вранці 6 січня вони виїхали з Краматорська.
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Національна поліція України
Знайомі повідомили про зникнення 28-річного та 48-річного волонтерів-британців ввечері 7 січня.
Напередодні, 6 січня, о близько 8:00 Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, однак після того зв’язок з ними зник.
«Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти)», - йдеться в заяві Нацполіції.
Громадян просять повідомити інформацію про зниклих або їх пересування.
Ірина Знась, ZN.ua