Поблизу Соледара зникли двоє британців-волонтерів

Національна поліція України повідомила про зникнення поблизу Соледара на Донеччині, за який точаться запеклі бої, двох волонтерів, громадян Великої Британії.

Знайомі повідомили про зникнення 28-річного та 48-річного волонтерів-британців ввечері 7 січня.

Напередодні, 6 січня, о близько 8:00 Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, однак після того зв’язок з ними зник.

«Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти)», - йдеться в заяві Нацполіції.

Громадян просять повідомити інформацію про зниклих або їх пересування.