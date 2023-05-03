Поблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомо

За інформацією влади, резервуар просто «загорівся». Але соцмережі говорять про атаку дрону.

Під ранок 3 травня в селищі Хвиля в Краснодарському краї спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Загоряння надали вищий ранг складності. Відео пожежі поширюється соцмережами, а інформацію про нього підтвердив голова регіону Веніамін Кондратьєв, інформує ZN.ua.

Поблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомо
© Соцмережі

«У селищі Хвиля Темрюкського району спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», – написав Кондратьєв у Telegram.

Він також наголосив, що тримає ситуацію на контролі, а на місце приїхали пожежні розрахунки, МНС та екстрені служби.

Також, за його словами, небезпеки для мешканців населеного пункту немає. Але він нічого не повідомив про причини займання.

Проте російські пабліки повідомляють, що приблизно о 2.30 там чули вибух, після якого сталося загоряння.

Baza повідомляє, що попередньо причина вибуху - атака безпілотника. Інформація уточнюється.

Відомо, що у селищі Хвиля, а саме в порту Тамань, знаходиться нафтобаза «Таманьнефтегаз». Відстань звідти до Кримського мосту – приблизно 10 км.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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