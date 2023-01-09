Пєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в Росії

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков уникнув конкретної відповіді на запитання російських журналістів про можливу нову хвилю мобілізації в РФ на початку 2023 року.

"Не варто надавати значення повідомленням у Telegram про "продовження мобілізації" в РФ , першоджерелом інформації є офіційна влада", - цитують відповідь спікера Путіна російські ЗМІ.

Він також додав, що Кремль "абсолютно довіряє інформації Міноборони про перебіг спецоперації".