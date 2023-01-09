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2023-01-09
Пєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в Росії
Спікер Кремля закликав чекати на повідомлення офіційної влади, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков уникнув конкретної відповіді на запитання російських журналістів про можливу нову хвилю мобілізації в РФ на початку 2023 року.
"Не варто надавати значення повідомленням у Telegram про "продовження мобілізації" в РФ, першоджерелом інформації є офіційна влада", -
Він також додав, що Кремль "абсолютно довіряє інформації Міноборони про перебіг спецоперації".
Ірина Знась, ZN.ua