Пєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в Росії

Спікер Кремля закликав чекати на повідомлення офіційної влади, інформує ZN.ua.

Пєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в Росії
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков уникнув конкретної відповіді на запитання російських журналістів про можливу нову хвилю мобілізації в РФ на початку 2023 року.

"Не варто надавати значення повідомленням у Telegram про "продовження мобілізації" в РФ, першоджерелом інформації є офіційна влада", - цитують відповідь спікера Путіна російські ЗМІ.

Він також додав, що Кремль "абсолютно довіряє інформації Міноборони про перебіг спецоперації".


Ірина Знась, ZN.ua





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