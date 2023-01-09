Енергетики розробляють нову схему електропостачання: Києву буде не страшний будь-який блекаут

А надалі за таким же принципом забезпечуватимуть електроенергією й інші великі українські міста, інформує ZN.ua.

Енергетики розробляють нову схему електропостачання: Києву буде не страшний будь-який блекаут
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За місяць блекаут вже може не загрожувати Києву, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

За словами Харченка, нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого. Завдяки цьому водопостачання та опалення в місті завжди будуть із генерацією.

"Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то із середини лютого Києву буде не страшний будь-який блекаут. Київ стоятиме. Якщо енергосистема і не працюватиме, то все одно люди отримають тепло та воду", — сказав він.

У майбутньому за таким же прикладом забезпечуватимуть інші великі українські міста, пояснив енергетик.

Проєкт реалізується за гроші міжнародних донорів, які допомагають Україні фінансово впоратися з цим питанням.

За словами експерта, найскладніша ситуація в енергетиці на сьогодні спостерігається у Херсоні та Миколаєві. В Одесі ситуація покращилася, проте також залишається складною через те, що регіон був найменш розвинений у плані енергомереж.

"Харків — дуже розбито все… І є ще одне місто, де дуже складна ситуація, — це Львів. У Львів цілилися багато разів, і багато об'єктів просто повністю знищено", — додав директор Центру дослідження енергетики.

Нагадаємо, енергетики уже напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосивв, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб’єктів, так і технічного балансування системи.

Як пояснив в ефірі телемарафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, енергетики вже розробили паралельні інфраструктурні об’єкти для забезпечення населення живленням. За словами Тимошенка, є декілька підходів щодо того, як повертати до життя зруйновані енергооб’єкти: щось ремонтують, щось відновлюють. А десь - запускають паралельні енегооб'єкти.

Із 10 жовтня РФ завдає масованих атак ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі, у зв'язку з чим наявний значний дефіцит в системі електропостачання і застосовуються планові та аварійні відключення електрики споживачам.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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