Черговий військкомат спалахнув у Росії, відео з місця: "перед підпалом бачили..."

Черговий військкомат спалахнув у Росії, відео з місця: "перед підпалом бачили..."

В Іркутській області (РФ) в ніч проти 9 січня підпалили військкомат.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Перед підпалом біля військкомату бачили людину в чорному, яка перелізла через металеву огорожу.

У момент НП у приміщенні перебували 2 особи, які евакуювалися самостійно. У будівлі, яка, судячи з опублікованих фото є дерев'яною, пошкоджено покрівлю та освітлення.

За даними ЗМІ, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Росії почали розклеювати листівки проти другої хвилі мобілізації, у мережі з'явилися фото.

У ніч із 4 на 5 січня у Комсомольську-на-Амурі на будинках було розвішано листівки з попередженням про чергову хвилю мобілізації.

У них йдеться, що після новорічних свят планується запровадити військовий стан та перекрити кордони для чоловіків. ВНЗ отримали розпорядження відрахувати максимальну кількість студентів чоловічої статі, щоби вони потрапили під мобілізацію.


Юлия Александрова, politeka.net





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