Черговий військкомат спалахнув у Росії, відео з місця: "перед підпалом бачили..."

В Іркутській області (РФ) в ніч проти 9 січня підпалили військкомат.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Перед підпалом біля військкомату бачили людину в чорному, яка перелізла через металеву огорожу.

У момент НП у приміщенні перебували 2 особи, які евакуювалися самостійно. У будівлі, яка, судячи з опублікованих фото є дерев'яною, пошкоджено покрівлю та освітлення.

За даними ЗМІ, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Росії почали розклеювати листівки проти другої хвилі мобілізації, у мережі з'явилися фото.

У ніч із 4 на 5 січня у Комсомольську-на-Амурі на будинках було розвішано листівки з попередженням про чергову хвилю мобілізації.

У них йдеться, що після новорічних свят планується запровадити військовий стан та перекрити кордони для чоловіків. ВНЗ отримали розпорядження відрахувати максимальну кількість студентів чоловічої статі, щоби вони потрапили під мобілізацію.