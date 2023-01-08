Південна Корея вивчає можливість посилення ППО ізраїльськими системами

Військові Південної Кореї розглядають можливість купівлі ізраїльської системи Sky Spotter для зміцнення своїх можливостей виявлення безпілотних літальних апаратів КНДР, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерело в міністерстві оборони.

У грудні п'ять безпілотників Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію та пролетіли над південнокорейською територією. Одному з них вдалося досягти північних районів Сеула. Цей безпілотник повернувся до КНДР , а решта зникла з радарів Південної Кореї.