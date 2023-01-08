Українські зенітники збили ще два російські гелікоптери за чотири години

Після знищення російського ударного гелікоптера приблизно в обід неділі, 8 січня, українські воїни приземлили ще два гвинтокрили загарбників ввечері. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook .

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ще два вертольоти окупантів!" – йдеться в повідомленні.

Там додали, що авіацію ворога було збито в період з 14:00 до 18:00. Тип знищених гелікоптерів ще з’ясовується.