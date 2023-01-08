Українські зенітники збили ще два російські гелікоптери за чотири години

Загальна кількість ліквідованих за день ворожих гвинтокрилів зросла до трьох, інформує ZN.ua.

Українські зенітники збили ще два російські гелікоптери за чотири години
Фото ілюстративне

Після знищення російського ударного гелікоптера приблизно в обід неділі, 8 січня, українські воїни приземлили ще два гвинтокрили загарбників ввечері. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ще два вертольоти окупантів!" – йдеться в повідомленні.

Там додали, що авіацію ворога було збито в період з 14:00 до 18:00. Тип знищених гелікоптерів ще з’ясовується.

Про успіхи наших зенітників також повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Військові уточнили, що одним із двох ліквідованих вертольотів був Мі-24, а також підтвердили інформацію про знищення бойового Ка-52 "Алігатор" удень.


Максим Царук, ZN.ua





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