Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою — ОК "Південь"

ЗСУ продовжують на південному напрямку завдавати ударів по тилових районах окупантів, інформує ZN.ua.

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою — ОК

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявивла, що ні в кого не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами, що поблизу Херсона.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону.

ЗСУ продовжують завдавати удару по тилових районах окупантів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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