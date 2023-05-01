Генштаб РФ прагне контролювати російські ПВК – Буданов

За словами голови ГУР МОУ, серед російських ПВК зараз немає єдності.

Генштаб Росії намагається взяти під контроль російські приватні військові компанії, заявив голова Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

Генштаб РФ прагне контролювати російські ПВК – Буданов
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме усіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», – зазначив Буданов.

Він також додав, що сьогодні РФ здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Раніше в мережі з'явився аудіозапис, на якому творець ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин заявляє, що зрада всередині РФ не дає «вагнерівцям» вибудовувати оборону і наступати далі. Він там також каже, що вистачить хіба на 2-3 тижні – поки останній патрон залишається в автоматному ріжку.

За кілька днів він у коментарі одному з російських пропагандистів також заявив, що незабаром «вагнерівці» можуть закінчитися. І взагалі ПВК може припинити своє існування.

Прігожин неодноразово скаржився, як РФ веде війну в Україні. З його слів, регулярні збройні сили не дають своїм солдатам необхідної амуніції. Крім того, засновник «вагнерівців» час від часу звинувачував найвище військове керівництво Росії у зраді.





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