Зеленський сповістив президентку Молдови про плани росіян контролювати країну

Президент додав, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її, інформує ZN.ua.

Зеленський сповістив президентку Молдови про плани росіян контролювати країну
© radio-mb.net.ua

Президент Володимир Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі заявив, що українська розвідка перехопила плани Російської Федерації по дестабілізації політичної ситуації у Молдові. Український лідер розповів про це свої молдовській колезі Маї Санду. Про це повідомляє Європейська правда.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею", – зазначив український президент.

За словами Зеленського, він не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що у російського режиму лише одне прагнення - знищити свободу Європи.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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