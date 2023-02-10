Зеленський сповістив президентку Молдови про плани росіян контролювати країну

Президент Володимир Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі заявив, що українська розвідка перехопила плани Російської Федерації по дестабілізації політичної ситуації у Молдові. Український лідер розповів про це свої молдовській колезі Маї Санду. Про це повідомляє Європейська правда.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею", – зазначив український президент.

За словами Зеленського, він не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що у російського режиму лише одне прагнення - знищити свободу Європи.