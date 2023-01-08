У Мелітополі вибухнув склад боєприпасів армії РФ: фото "прильоту"

У ніч з 7 на 8 січня в окупованому Мелітополі сталася масштабна "бавовна".

Про це пише регіональне видання "РІА Мелітополь", інформує Апостроф.

За даними журналістів, "бавовна" сталася внаслідок прильоту снаряда по складу боєприпасів ЗС РФ, розташованого в районі заводу "Гідромаш".

Попадання призвело до детонації боєкомплекту, а вибухи було чути у різних районах окупованого Мелітополя. Місцеві жителі стверджують, що після "бавовни" на місці інциденту працюють посилені бригади медиків та пожежників.

Інформацію про масштабну "бавовну" також підтвердив мер окупованого міста Іван Федоров. Міський голова пожартував і заявив, що інцидент на військовому об'єкті ЗС РФ стався через те, що російські військовослужбовці продовжують курити в недозволених місцях.

"Р*шисти знову невдало курять на окупованих територіях. Та так, що детонує і детонує. Очікуємо подробиці від Сил оборони України. Очевидно тільки одне: окупанти, тікайте вже з нашої землі! , – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.


Богдан Соловйов, Апостроф





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