WP: США потрібно надати Україні більше зброї, щоб не воювати з Росією самим

На війні, яка триває в Україні, зараз напевне можна сказати лише одне: що бої і руйнування продовжаться. Владімір Путін повністю налаштований повернути під російський контроль всю Україну або, якщо не вдасться, знищити її як життєздатну країну. Він вірить, що його історична доля, його місія - це відновити Російську імперію. І, як зауважив Збігнєв Бжезінський багато років тому, Російська імперія без України неможлива.

«Ми обоє мали справу з Путіним багато разів. І ми переконані: він вірить, що час на його боці, що він може виснажити українців і що єдність США і Європи у підтримці України, зрештою, розпадеться. Варто зазначити, що російська економіка і народ будуть страждати, поки війна триває. Але росіяни витримували і гірше», - пишуть в статті для Washington Post колишній Держсекретар Кондоліза Райс і екс-міністр оборони США Роберт Гейтс.