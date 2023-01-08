У РФ не на жарт схвилювалися через другу хвилю мобілізації, фото: ВНЗ отримали розпорядження

У Росії почали розклеювати листівки проти другої хвилі мобілізації, у мережі з'явилися фото.

Як пише Телеграм-канал "Інформаційний Опір", у ніч з 4 на 5 січня в Комсомольську-на-Амурі на будинках було розвішано листівки з попередженням про чергову хвилю мобілізації.

У них йдеться, що після новорічних свят планується запровадити військовий стан та перекрити кордони для чоловіків. ВНЗ отримали розпорядження відрахувати максимальну кількість студентів чоловічої статі, щоби вони потрапили під мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що в Ростові-на-Дону (РФ) за підозрою в намірі підпалити військкомат затримано трьох осіб, серед них двоє неповнолітніх.

За даними російського телеграм-каналу "База", затримання пройшли в ніч проти 3 січня, їх проводили співробітники ФСБ Росії.

На офіційних ресурсах спецслужби відомостей про це немає, проте Baza назвала імена затриманих.

З посиланням на дані слідства телеграм-канал пише, що підозрювані збиралися підпалити будівлю військкомату за допомогою коктейлів Молотова.

Повідомляється, що вдома у затриманих пройшли обшуки.