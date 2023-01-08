Греція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримає

Грецький уряд має чітку позицію щодо вторгнення Росії в Україну, інформує ZN.ua.

Греція може почекати з отриманням БМП Marder, якщо Україна швидше їх отримає
© Wikimedia commons

Німеччина пообіцяла надати Греції 40 БМП Marder, щоб та, у свою чергу передала Україні техніку більш старшого зразка у рамках «кільцевого обміну». Про це повідомляє видання BILD.

За інформацією видання, таку ж кількість бронетранспортерів Marder Берлін зобов'язався поставити до кінця березня й Україні. При цьому донедавна міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт категорично виключала передачу БМП із запасів Бундесверу, посилаючись на те, що вони потрібні самій Німеччині.

Повідомляється, що відповідно до контракту, збройовий концерн Rheinmetall має відправити БМП Marder до Греції, а не до України. Тому виникає питання, чи зможе Німеччина організувати постачання машин до двох країн одразу.

Водночас греки заявили, що готові почекати з постачанням німецьких БМП, якщо Берлін планує спочатку відправити їх Києву. Як пояснив міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос, у рамках "кільцевого обміну" технікою з Німеччиною Греція передала Україні навіть більше машин, ніж було обумовлено умовами контракту - 20 замість 14.

У Афінах, можуть відмовитися від німецьких БМП на користь України, оскільки від початку війни Греція зайняла "чітку позицію щодо допомоги українському народу".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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