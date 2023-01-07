Ми маємо достатньо сил і засобів, щоб захистити Київщину – Павлюк

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що станом на зараз у росіян немає достатньо сил і засобів, щоб наступати на північному кордоні. Водночас Збройні сили України готуються дати відсіч ворогу. Про це Павлюк повідомив під час інтерв’ю «Суспільному».

"На цей момент безпосередньої загрози немає. У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угруповання. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони матимуть успіх", - зазначив командувач оборони Києва.