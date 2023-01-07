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2023-01-07
В Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспорти
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Окупанти продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Як зазначає в ранковому
"Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", – деталізують у відомстві, інформує
Оксана Коваль, ZN.ua