В Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспорти

В Енергодарі окупанти видали працівникам ЗАЕС російські паспорти
© ZN.UA

Окупанти продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Як зазначає в ранковому зведенні Генштаб, у місті Енергодар, російські війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

"Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", – деталізують у відомстві, інформує ZN.ua.


Оксана Коваль, ZN.ua





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