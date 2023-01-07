Генерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілів

Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва заявив, що сили ППО знищують 70-90% повітряних цілей, інформує ZN.ua.

Генерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілів
© Олексій Резніков / Twitter

Жодна ситсема ППО не дає 100% захист від від ракетних ударів, все залежить від масованості удару, заявив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генералом-лейтенантом Олександр Павлюк в інтерв'ю "Суспільному".

"Українська система ППО робить дива. Знищує 70-90% цілей. Та противник теж готується. Вони міняють траєкторії, способи ураження. На наше щастя у них залишилось не так багато потужностей. Тому вони прораховують кожен політ ракети", - наголосив Павлюк.

Він зазначив, що Україна просить в партнерів надати більш ефективні засоби ППО.

"Вони надходять, але не такими темпами й кількостями, як нам потрібно. Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде тяжко", - додав генерал.


Анна Конюченко, ZN.ua





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