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2023-01-07
Найманці з Балкан та 2 тисячі мобілізованих з Горлівки: попередження від ЦНС
А в анексованому Криму діють за схемою залучення охоронних компаній, які почали підготовку так званих казаків, інформує
Кремль опирається на сербську армію в намаганнях заповнити прогалини в особовому складі, створені "денацифікованими" окупантами© srbin.info
Російські адміністрації на окупованих територіях готуються до нової хвилі мобілізації, перед місцевими військкоматами поставлений план призову. Зокрема в Горлівці, де ЗСУ нещодавно влучним ударом ліквідували чотирьох російських офіцерів, збираються мобілізувати 2000 осіб. Про це
“Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів”.
Задля поповнення особового складу потенційно мобілізованих, з держслужбовців ТОТ знімають бронь.
Оксана Коваль, ZN.ua