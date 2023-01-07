Найманці з Балкан та 2 тисячі мобілізованих з Горлівки: попередження від ЦНС

А в анексованому Криму діють за схемою залучення охоронних компаній, які почали підготовку так званих казаків, інформує ZN.ua.

Найманці з Балкан та 2 тисячі мобілізованих з Горлівки: попередження від ЦНС
Кремль опирається на сербську армію в намаганнях заповнити прогалини в особовому складі, створені "денацифікованими" окупантами
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Російські адміністрації на окупованих територіях готуються до нової хвилі мобілізації, перед місцевими військкоматами поставлений план призову. Зокрема в Горлівці, де ЗСУ нещодавно влучним ударом ліквідували чотирьох російських офіцерів, збираються мобілізувати 2000 осіб. Про це попереджає Центр національного спротиву (ЦНС).

“Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів”.

Задля поповнення особового складу потенційно мобілізованих, з держслужбовців ТОТ знімають бронь.


Оксана Коваль, ZN.ua





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